Папа Римський провів ребрендинг державного архіву Ватикану

Папа Римський Франциск офіційно оголосив про зміну назви архіву Святого Престолу, прибравши із неї слово "таємний".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Відтепер величезна збірка документів про папське минуле буде офіційно називатися Апостольський архів Ватикану.

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За словами Франциска, нічого не зміниться у структурі та місії архіву, проте тепер він позбудеться негативних асоціацій, пов’язаних зі словом "таємний" у назві.

Папа Римський сказав, що зміна назви краще відображає реальність архіву і його служіння церкві й культурному світу.

Франциск відзначив, що архів вже давно відкритий для вчених. Він також сказав, що особисто постановив відкрити достроково архіви Папи Пія XII, який керував церквою під час Другої світової війни, та якого звинувачували у недостатньо публічній позиції щодо Голокосту.