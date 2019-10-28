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Папа Римский провел ребрендинг государственного архива Ватикана

Понедельник, 28 октября 2019, 14:49

Папа Римский Франциск официально объявил об изменении названия архива Святого Престола, убрав из него слово "тайный".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Отныне огромный сборник документов о папском прошлом будет официально называться Апостольской архив Ватикана.

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По словам Франциска, ничего не изменится в структуре и миссии архива, однако теперь он лишится негативных ассоциаций, связанных со словом "тайный" в названии.

Папа Римский сказал, что изменение названия лучше отражает реальность архива и его служения церкви и культурному миру.

Франциск отметил, что архив уже давно открыт для ученых. Он также сказал, что лично постановил открыть досрочно архивы Папы Пия XII, руководил церковью во время Второй мировой войны, и которого обвиняли в недостаточно публичной позиции по Холокоста.

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