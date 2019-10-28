Папа Римский провел ребрендинг государственного архива Ватикана

Папа Римский Франциск официально объявил об изменении названия архива Святого Престола, убрав из него слово "тайный".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Отныне огромный сборник документов о папском прошлом будет официально называться Апостольской архив Ватикана.

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По словам Франциска, ничего не изменится в структуре и миссии архива, однако теперь он лишится негативных ассоциаций, связанных со словом "тайный" в названии.

Папа Римский сказал, что изменение названия лучше отражает реальность архива и его служения церкви и культурному миру.

Франциск отметил, что архив уже давно открыт для ученых. Он также сказал, что лично постановил открыть досрочно архивы Папы Пия XII, руководил церковью во время Второй мировой войны, и которого обвиняли в недостаточно публичной позиции по Холокоста.