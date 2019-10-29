У Словаччині заборонили публікацію результатів соцопитувань за 50 днів до виборів

Парламент Словаччини ухвалив законопроєкт про заборону на публікацію результатів опитування громадської думки за 50 днів до виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посилання на Euractiv.

Рішення було ухвалено перед запланованими виборами у лютому і спричинило різку критику з боку опозиційних партій та політичних експертів, які розглядають це як спробу зменшити популярність нових партій.

В Словаччині, як і в інших країнах Європи, останніми роками спостерігається зростання нових партій. Останній приклад – перемога Зузани Чапутової на президентських виборів у березні. Політичний новачок Чапутова перемогла кандидата від правлячої партії Smer.

Новий законопроєкт був поданий Smer та одним із двох його партнерів по правлячій коаліції, правоцентристською Словацькою національною партією (SNS), а також опозиційною ультраправою Народною партією - Наша Словаччина.

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Раніше в Словаччині діяла заборона на публікацію опитувань за 14 днів до виборів і це була друга за тривалістю заборона передвиборчих опитувань у Європі. Загалом у світі довший період діє лише в Камеруні та Тунісі.

Автори законопроєкту від Smer та SNS сказали, що він спрямований на захист виборців від дезінформації, щоб вони могли ухвалювати рішення на програмах та діяльності партій.

"Політичні партії використовують опитування думки, щоб впливати на думку громадськості, заплутуючи виборців", - йдеться у законопроєкті.

Водночас соціологи розкритикували законопроєкт як "порушення свободи слова, що дає несправедливу перевагу політичним партіям - які все одно зможуть замовити опитування, не публікуючи їх".

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Соціально-консервативна партія Smer, яка перебуває при владі майже безперервно з 2006 року, залишається фаворитом виборів наступного року.

Але партія втратила позиції після вбивства в 2018 році журналіста Яна Куцяка, який розслідував справи про злочини на високому рівні, та його нареченої.

Вбивства спричинили масові демонстрації проти корупції. Протести змусили давнього лідера партії Роберта Фіцо подати у відставку з посади прем'єр-міністра. Його змінив союзник партії Петер Пеллегріні.