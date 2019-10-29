В Словакии запретили публикацию результатов соцопросов за 50 дней до выборов

Парламент Словакии принял законопроект о запрете на публикацию результатов опроса общественного мнения за 50 дней до выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Решение было принято перед запланированными выборами в феврале и вызвало резкую критику со стороны оппозиционных партий и политических экспертов, которые рассматривают это как попытку уменьшить популярность новых партий.

В Словакии, как и в других странах Европы, в последние годы наблюдается рост новых партий. Последний пример - победа Зузаны Чапутовой на президентских выборах в марте. Политический новичок Чапутова победила кандидата от правящей партии Smer.

Новый законопроект был подан Smer и одним из двух его партнеров по правящей коалиции, правоцентристской Словацкой национальной партии (SNS), а также оппозиционной крайне правой "Народной партией - Наша Словакия".

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Ранее в Словакии действовал запрет на публикацию опросов за 14 дней до выборов, и это был второй по продолжительности запрет предвыборных опросов в Европе. В целом в мире более длительный период действует только в Камеруне и Тунисе.

Авторы законопроекта от Smer и SNS сказали, что он направлен на защиту избирателей от дезинформации, чтобы они могли принимать решения в программах и деятельности партий.

"Политические партии используют опросы, чтобы влиять на мнение общественности, запутывая избирателей", - говорится в законопроекте.

В то же время социологи раскритиковали законопроект как "нарушение свободы слова, дающее несправедливое преимущество политическим партиям - которые все равно смогут заказать опросы, не публикуя их".

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Социально-консервативная партия Smer, которая находится у власти почти непрерывно с 2006 года, остается фаворитом выборов следующего года.

Но партия потеряла позиции после убийства в 2018 году журналиста Яна Куцяка, который расследовал дела о преступлениях на высоком уровне, и его невесты.

Убийство вызвало массовые демонстрации против коррупции. Протесты заставили старого лидера партии Роберта Фицо подать в отставку с поста премьер-министра. Его сменил союзник партии Петер Пеллегрини.