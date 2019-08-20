Словаччина: розслідування вбивства журналіста розкрило інші серйозні злочини

Через півтора року після вбивства словацького журналіста Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової прокуратура заявила, що розслідування виявило низку інших серйозних злочинів, серед яких - чотири вбивства і заплановані вбивства на високому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Свої висновки у резонансній справі в понеділок, 19 серпня, на пресконференції представили двоє прокурорів.

За їхніми словами, декілька чиновників з різних державних органів спілкувалися з бізнесменом Маріаном Кочнером, обвинуваченим у замовленні вбивства Куцяка. Зміст їхніх повідомлень виходив за рамки службових обов'язків і в ході розслідування розкрили майже двадцять інших злочинів, повідомили прокурори.

Минулого тижня поліція висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у скоєнні чотирьох вбивств та у замовленні як мінімум трьох інших вбивств. Жертвами мали стати колишній заступник генерального прокурора Петро Шуфлярський, спеціальний прокурор Марош Жілінка і колишній міністр внутрішніх справ Даніель Ліпшич, який пізніше працював адвокатом родини Куцяка.

За словами прокурора, три вбивства не були скоєні лише завдяки випадковості, проте він не став вдаватися у деталі. Четверо підозрюваних були заарештовані у вересні минулого року і, ймовірно, постануть перед судом в листопаді.

Одному з найбагатших бізнесменів Словаччини Маріану Кочнеру висунули звинувачення в убивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Поліція зараз аналізує його телефонні повідомлення – вони виявили понад 10 тисяч повідомлень, які потребують детального аналізу.

У його бесідах містилися повідомлення від кількох представників судової влади та інших державних органів. За словами прокурорів, зміст повідомлень показав, що були здійснені інші злочини.

Куцяк був убитий в лютому 2018 року, після того, як розкрив випадки шахрайства за участю Кочнера і політиків з партії Smer тогочасного прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Вбивство викликало великі протести в Словаччині, у результаті яких Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар подали у відставку.