ЄС офіційно затвердив відтермінування Brexit

Європейська рада формально затвердила рішення про продовження строку, передбаченого статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідне рішення Європейської ради.

"Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, з тим щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше - 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угоду про вихід буде ратифіковано обома сторонами" - йдеться у рішенні.

Зазначається, що на час відтермінування дати Brexit Сполучене Королівство залишається державою-членом з усіма правами і обов'язками, викладеними в договорах і відповідно до законодавства ЄС.

Рішення було прийнято одноголосно Європейською Радою в письмовій формі, за згодою Великої Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.