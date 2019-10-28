Прем’єр Британії погодився на запропоноване ЄС відтермінування Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон формально погодився на запропоноване ЄС відтермінування дати виходу країни з блоку до 31 січня 2020 року.

Про це йдеться у листі Джонсона на ім’я президента Європейської ради Дональда Туска, повідомляє "Європейська правда".

У листі прем’єр Британії зазначив, що у нього не лишається вибору окрім як "підтвердити формальну згоду Сполученого Королівства на це відтермінування".

"Я маю чітко вказати, що це небажане продовження членства Британії в ЄС шкодить нашій демократії і відносинам між нами і нашими європейськими друзями" - написав Джонсон.

Він наголосив, що протягом часу, який Британія лишатиметься в ЄС він робити все для захисту її інтересів, в тому числі братиме участь у процесі ухвалення блоком рішень.

Разом з тим британський прем’єр зазначив, що і далі буде прагнути проведення дострокових виборів у грудні, щоб новий парламент зміг розв’язати питання Brexit.

Якщо ж, за його словами, парламент протистоятиме ідеї виборів, то Джонсон переконуватиме країни ЄС не дозволяти подальші відтермінування виходу Британії з ЄС.

Раніше 27 країн ЄС проголосували за те, щоб запропонувати Британії відстрочку виходу до 31 січня 2020 року.

Як відомо, Палата громад британського парламенту сьогодні голосуватиме за пропозицію Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Британія повинна була вийти з ЄС в четвер, але ні Лондон, ні Брюссель не хочуть допускати "жорсткого" Brexit - виходу країни без затвердженої угоди.