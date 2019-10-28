ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня

Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter в понеділок повідомив голова Євроради Дональд Туск.

Він зазначив, що ЄС дає згоду на так званий тримісячний "flextention" – тобто Британія зможе покинути блок раніше, ніж 31 січня, якщо парламент схвалить угоду про вихід.

"27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великої Британії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Очікується, що рішення буде формалізовано за письмовою процедурою", - повідомив він.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Як повідомлялося, минулого тижня Франція завадила послам ЄС прийняти рішення про тривалість відтермінування. Проте у понеділок стало відомо, що Франція готова дати свою згоду після спілкування президента Макрона з прем’єр-міністром Джонсоном у вихідні.

Минулого тижня посли ЄС погодилися відкласти Brexit, проте не визначилися з датою, зокрема через ймовірність дострокових виборів у Британії.

Як відомо, Палата громад британського парламенту сьогодні голосуватиме за пропозицію Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Британія повинна була вийти з ЄС в четвер, але ні Лондон, ні Брюссель не хочуть допускати "жорсткого" Brexit - виходу країни без затвердженої угоди.