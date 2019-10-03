У Німеччині стрілянина біля супермаркету: один загиблий і один поранений

Одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення під час стрілянини у містечку в Нижній Баварії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

39-річний чоловік був застрелений на паркові біля супермаркету в місті Абенсберг близько 18:00 за місцевим часом. Через пів години був поранений 46-річний чоловік, його підстрелили біля власного будинку.

Двох підозрюваних - двох чоловіків у віці 30 та 41 років – втекли з місця події на автомобілі, але за півтори години їх заарештували і вилучили зброю.

Мотив злочину поки невідомий. Поліція вважає, що підозрювані та жертви знали один одного.

Також повідомляється, що загиблий і поранений є вихідцями із Сербії, а підозрювані – з Косова.

Нагадаємо, у Фінляндії 1 жовтня стався напад в професійному училищі, розташованому в торговому центрі Herman, загинула одна людина, десять осіб, зокрема нападник, отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що загиблою була жінка українського походження.