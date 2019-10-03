В Германии стрельба возле супермаркета: один погибший и один раненый

Один человек погиб и еще один получил серьезные ранения во время стрельбы в городке в Нижней Баварии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

39-летний мужчина был застрелен на парковке у супермаркета в городе Абенсберг около 18:00 по местному времени. Через полчаса был ранен 46-летний мужчина, его подстрелили возле собственного дома.

Двое подозреваемых - мужчины в возрасте 30 и 41 лет - скрылись с места происшествия на автомобиле, но через полтора часа их арестовали и изъяли оружие.

Мотив преступления пока неизвестен. Полиция считает, что подозреваемые и жертвы знали друг друга.

Также сообщается, что погибший и раненый являются выходцами из Сербии, а подозреваемые - из Косово.

Напомним, в Финляндии 1 октября произошло нападение в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, в том числе нападавший, получили ранения.

Позже стало известно, что погибшей оказалась женщина украинского происхождения.