У Фінляндії стався напад в училищі: загиблий і 10 поранених, поліція відкрила вогонь
Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:52
У приміщенні професійного училища у фінському місті Куопіо відбувся інцидент, внаслідок якого 10 людей отримали поранення і одна особа загинула.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Приміщення училища професійного коледжу тимчасово розташовані в торговому центрі Hermann.
Поліція повідомляє, що одна людина померла, десятеро постраждали, двоє з яких отримали важкі поранення. Один з потерпілих - підозрюваний.
Правоохоронці знайшли загиблого в приміщенні училища.
Одна особа затримана. Поліція застосувала вогнепальну зброю під час інциденту.
Поліція поки не підтвердила спосіб нападу. За повідомленнями очевидців, нападник був озброєний мечем, пише Helsingin Sanomat.
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