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У Фінляндії стався напад в училищі: загиблий і 10 поранених, поліція відкрила вогонь

Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:52

У приміщенні професійного училища у фінському місті Куопіо відбувся інцидент, внаслідок якого 10 людей отримали поранення і одна особа загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Приміщення училища професійного коледжу тимчасово розташовані в торговому центрі Hermann.

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Поліція повідомляє, що одна людина померла, десятеро постраждали, двоє з яких отримали важкі поранення. Один з потерпілих - підозрюваний.

Правоохоронці знайшли загиблого в приміщенні училища.

Одна особа затримана. Поліція застосувала вогнепальну зброю під час інциденту.

 
 

Поліція поки не підтвердила спосіб нападу. За повідомленнями очевидців, нападник був озброєний мечем, пише Helsingin Sanomat.

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Фінляндія інциденти
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