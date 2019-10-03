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Трамп неодноразово використовував Пенса для тиску на Зеленського – WP

Четвер, 3 жовтня 2019, 09:36

Президент США Дональд Трамп неодноразово використовував віцепрезидента Майкла Пенса для того, щоб здійснити тиск на українського лідера Володимира Зеленського.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті The Washington Post.

Як повідомляється, Трамп дав вказівку Пенсу не бути присутнім на інавгурації президента Володимира Зеленського в травні, коли новий президент України шукав визнання та підтримки з боку Вашингтона. Ця інформація відома зі скарги агента ЦРУ, який розповів про телефонну розмову президентів 25 липня.

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Через місяць Трамп використав Пенса, щоб повідомити Зеленському про затримку допомоги США, якщо з боку України не буде більш агресивних дій проти корупції, стверджують чиновники. На той час, після телефонної розмови, українська влада вже мала розуміти, що заходи щодо боротьби з корупцією мали включати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера, пише видання.

Чиновники, наближені  до Пенса, наполягають, що той не знав спроби Трампа тиснути на Зеленського заради компрометуючої інформації щодо Байдена.

Та, як пише видання, один з головних радників Пенса був присутній під час розмови 25 липня. І Пенс повинен був отримати доступ до розшифровки стенограми протягом декількох годин після розмови, заявили чиновники.

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Чиновники, близькі до Пенса, стверджують, що він вирушив до Варшави на зустріч із Зеленським 1 вересня, ймовірно, не прочитавши, або не повністю ознайомившись зі стенограмою телефонного дзвінка.

На зустрічі з Зеленським Пенс повідомив про те, що сотні мільйонів доларів допомоги США Україні не будуть виділені через побоювання щодо слабких зусиль країни по боротьбі з корупцією.

Він також підкреслив розчарування Трампа тим, що, на його думку, Європейський союз не виконує достатню роботу з надання допомоги. У той момент президент України вже говорив з Трампом і був знайомий з його вимогами.

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