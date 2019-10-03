Трамп заявив, що заблокував допомогу Україні через "вражаючу корупцію"

Президент США Дональд Трамп заявив, що заблокував влітку військову допомогу Україні через високий рівень корупції і, щоб змусити Євросоюз надавати більше допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав на прес-конференції з фінським президентом Саулі Нііністьо.

"Україна до нього (приходу до влади президента Володимира Зеленського, - ред.) була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - сказав Трамп.

Він також повторив, що країни Європи повинні допомагати Україні більше, ніж США.

"Україна допомагає Європі і європейці повинні допомагати Україні. Вона як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна. І країни Європи повинні платити більше, ніж ми", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.

12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, суперечливо затриманих адміністрацією Трампа.