Глава МЗС Литви анонсував візит Зеленського у Вільнюс         

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, який зустрівся у вівторок з президентом України, заявив, що обговорив із Зеленським його листопадовий візит до Вільнюса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Лінкявічюс зустрівся з президентом України в Маріуполі після відвідин зруйнованого війною приморського селища Широкино в Донецькій області.

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Глава МЗС Литви розповів, що обговорив із Володимиром Зеленським двостороннє економічне співробітництво, майбутній листопадовий візит українського президента до Вільнюса і заплановану на наступний рік в Литві конференцію щодо реформ в Україні.

Зустріч Лінкявічюса з Зеленським відбулася відразу після того, як українська армія повідомила про початок розведення військ біля Золотого.

"Багато емоцій, оскільки відведення сил викликає і протести. Президент Зеленський щиро сподівається реалізувати миротворчий план, оскільки кожен день йдуть дії, продовжують гинути люди. Планується шукати етапи виходу з цієї ситуації", - сказав Лінкявічюс BNS в телефонному інтерв'ю з України.

"Президент сказав, що стурбований тим, аби все відбувалося злагоджено, щоб люди правильно зрозуміли. Він сподівається, що це послужить подальшим етап пошуку угоди", - додав глава литовського МЗС.

Глава МЗС Литви прибув до Маріуполя для участі в міжнародному інвестиційному форумі.