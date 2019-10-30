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Глава МИД Литвы анонсировал визит Зеленского в Вильнюс

Среда, 30 октября 2019, 12:19

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который встретился во вторник с президентом Украины, заявил, что обсудил с Зеленским его ноябрьский визит в Вильнюс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Линкявичюс встретился с президентом Украины в Мариуполе после посещения разрушенного войной приморского поселка Широкино в Донецкой области.

Глава МИД Литвы рассказал, что обсудил с Владимиром Зеленским двустороннее экономическое сотрудничество, будущий ноябрьский визит украинского президента в Вильнюс и запланированную на следующий год в Литве конференцию по реформам в Украине.

Встреча Линкявичюса с Зеленским состоялась сразу после того, как украинская армия сообщила о начале разведения войск в районе Золотого.

"Много эмоций, поскольку отведение сил вызывает и протесты. Президент Зеленский искренне надеется реализовать миротворческий план, поскольку каждый день идут действия, продолжают гибнуть люди. Планируется искать этапы выхода из этой ситуации", - сказал Линкявичюс BNS в телефонном интервью из Украины.

"Президент сказал, что обеспокоен тем, чтобы все происходило слаженно, чтобы люди правильно поняли. Он надеется, что это послужит дальнейшим этапом поиска соглашения", - добавил глава литовского МИД.

Глава МИД Литвы прибыл в Мариуполь для участия в международном инвестиционном форуме.

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Зеленский Литва
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