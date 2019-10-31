Боснія: колишнього сербського бійця засудили до 20 років за убивство цивільних

Суд Боснії і Герцеговини у середу засудив колишнього сербського бійця Радомира Сусняра за участь в убивствах у червні 1992 року в східному місті Вишеград.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Тоді воєнізовані сербські бійці пограбували цивільних боснійців, в основному мусульман, а потім замкнули їх в одній кімнаті і кидали у неї бомби, стріляючи в усіх, хто намагався втекти.

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У вироку суду йдеться, що Сусняр обшукав цивільних, щоб виявити приховані цінності, після чого "штовхнув останнього цивільного в колоні в кімнату і замкнув двері, не дозволяючи їм вийти з будинку і втекти".

Суд заявив, що у результаті щонайменше 25 мирних жителів були вбиті, включаючи немовля. Адвокат Сусняра заявив, що оскаржить вирок.

Тисячі боснійських мирних жителів були вбиті після того, як боснійські серби взяли під контроль більшу частину східної Боснії на початку війни 1992-95 років.

В результаті конфлікту загинули понад 100 тисяч осіб, мільйони залишилися без даху над головою.