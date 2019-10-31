Босния: бывшего сербского бойца приговорили к 20 годам за убийство гражданских

Суд Боснии и Герцеговины в среду приговорил бывшего сербского бойца Радомира Сусняра за участие в убийствах в июне 1992 года в восточном городе Вышеград.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Тогда военизированные сербские бойцы ограбили гражданских боснийцев, в основном мусульман, а затем заперли их в одной комнате и бросали в нее бомбы, стреляя во всех, кто пытался бежать.

В приговоре суда говорится, что Сусняр обыскал гражданских, чтобы выявить спрятанные ценности, после чего "толкнул последнего гражданского в колонне в комнату и запер дверь, не позволяя им выйти из дома и убежать".

Суд заявил, что в результате не менее 25 мирных жителей были убиты, включая младенца. Адвокат Сусняра заявил, что обжалует приговор.

Тысячи боснийских мирных жителей были убиты после того, как боснийские сербы взяли под контроль большую часть восточной Боснии в начале войны 1992-95 годов.

В результате конфликта погибли более 100 тыс. человек, миллионы остались без крыши над головой.