Літак в.о. прем'єра Іспанії повернувся в Мадрид після зльоту через несправність

Глава чинного уряду Іспанії Педро Санчес був змушений скасувати свій візит до провінції Мурсія через несправність літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Санчес вилетів з Мадрида, однак був змушений повернутися з міркувань безпеки на авіабазу Торрехон де Ардос через розгерметизацію кабіни приватного літака, яким він летів до Мурсії.

Санчес прямував в муніципалітет Лос-Алькасарес, який серйозно постраждав від негоди у вересні.

За словами генерального секретаря Соціалістичної партії, лідером якої є Санчес, з в.о. прем’єра все гаразд, і він неодмінно здійснить візит до Мурсії, який поки що довелося скасувати.