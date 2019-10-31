Літак в.о. прем'єра Іспанії повернувся в Мадрид після зльоту через несправність
Четвер, 31 жовтня 2019, 15:51
Глава чинного уряду Іспанії Педро Санчес був змушений скасувати свій візит до провінції Мурсія через несправність літака.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Санчес вилетів з Мадрида, однак був змушений повернутися з міркувань безпеки на авіабазу Торрехон де Ардос через розгерметизацію кабіни приватного літака, яким він летів до Мурсії.
Санчес прямував в муніципалітет Лос-Алькасарес, який серйозно постраждав від негоди у вересні.
За словами генерального секретаря Соціалістичної партії, лідером якої є Санчес, з в.о. прем’єра все гаразд, і він неодмінно здійснить візит до Мурсії, який поки що довелося скасувати.
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