Самолет и. о. премьера Испании вернулся в Мадрид после взлета из-за неисправности

Глава действующего правительства Испании Педро Санчес был вынужден отменить свой визит в провинции Мурсия за неисправности самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Санчес вылетел из Мадрида, однако был вынужден вернуться из соображений безопасности на авиабазе Торрехон де Ардос из-за разгерметизации кабины частного самолета, которым он летел в Мурсии.

Санчес направлялся в муниципалитет Лос-Алькасарес, который серьезно пострадал от непогоды в сентябре.

По словам генерального секретаря Социалистической партии, лидером которой является Санчес, с и.о. премьера все в порядке, и он непременно совершит визит в Мурсии, который пока пришлось отменить.