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Палата представників США ухвалила резолюцію щодо кроків у справі імпічменту Трампа

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Трамп відреагував на результат першого голосування у справі імпічменту

Четвер, 31 жовтня 2019, 17:54

Президент США Дональд Трамп називає ухвалення Палатою представників резолюції щодо подальших кроків  у рамках процедури імпічменту найбільшим полюванням на відьом в історії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Це найбільше полювання на відьом в американській історії!" - написав Трамп.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Проти резолюції проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.

Палата представників США ухвалила резолюцію кроків у справі імпічменту Трампа

Резолюція наказує комітетам з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичному продовжувати розслідування. Їхня мета, згідно з резолюцією - з'ясувати, чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Трампа.

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Імпічмент Трампа
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