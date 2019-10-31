Трамп відреагував на результат першого голосування у справі імпічменту

Президент США Дональд Трамп називає ухвалення Палатою представників резолюції щодо подальших кроків у рамках процедури імпічменту найбільшим полюванням на відьом в історії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Це найбільше полювання на відьом в американській історії!" - написав Трамп.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Проти резолюції проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.

Палата представників США ухвалила резолюцію кроків у справі імпічменту Трампа

Резолюція наказує комітетам з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичному продовжувати розслідування. Їхня мета, згідно з резолюцією - з'ясувати, чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Трампа.