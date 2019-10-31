Палата представників США ухвалила резолюцію щодо кроків у справі імпічменту Трампа

Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Це перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту, ініційованої Демократичною партією.

На підтримку відповідної резолюції висловилися 232 члени Палати представників, 196 – були проти. Проти проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.

Голосування встановило наступні кроки в розслідуванні щодо можливого імпічменту, оскільки законодавці переходять від тижнів закритих інтерв'ю зі свідками до публічних слухань і, зрештою, до можливих голосувань про те, чи слід рекомендувати відсторонення Трампа від посади.

Резолюція наказує комітетам з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичному продовжувати розслідування. Їхня мета, згідно з резолюцією - з'ясувати, чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, минулого тижня свідчення давав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування щодо його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".