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Трамп отреагировал на результат первого голосования по делу импичмента

Четверг, 31 октября 2019, 17:54

Президент США Дональд Трамп называет принятие Палатой представителей резолюции относительно дальнейших шагов в рамках процедуры импичмента крупнейшей охотой на ведьм в истории.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Это крупнейшая охота на ведьм в американской истории!" - написал Трамп.

Напомним, Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Против резолюции проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.

Палата представителей США приняла резолюцию шагов в деле импичмента Трампа.

Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.

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Импичмент Трампа
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