Білий дім звинуватив демократів у витрачанні часу на "фіктивний імпічмент"

У Білому домі вважають, що демократи марно витрачають час на "фіктивний імпічмент" замість того, щоб вирішувати реальні проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Білого дому.

"Ненсі Пелосі і божевільна одержимість демократів цим незаконним процесом імпічменту не шкодять президенту Трампу; це шкодить американському народу. Замість того щоб зосередитися на нагальних проблемах, які впливають на реальні сім'ї демократи кожен день воліють витрачати час на фіктивний імпічмент" - йдеться у заяві.

При цьому в Білому домі наполягають, що "президент Трамп не зробив нічого поганого", а процедура імпічменту є "спробою знищити президента".

Крім того, йдеться у заяві, голосуванням щодо імпічменту демократи "закріпили в правилах Палати представників неприйнятні порушення належної правової процедури".

"Демократи хочуть винести вердикт, не даючи адміністрації шансу на захист. Це несправедливо, неконституційно і в корені не по-американськи" - наголосили в Білому домі.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Проти резолюції проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.