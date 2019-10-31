Белый дом обвинил демократов в трате времени на " фиктивный импичмент"

В Белом доме считают, что демократы напрасно тратят время на "фиктивный импичмент" вместо того, чтобы решать реальные проблемы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

"Нэнси Пелоси и сумасшедшая одержимость демократов этим незаконным процессом импичмента не вредят президенту Трампу; это вредит американскому народу. Вместо того чтобы сосредоточиться на насущных проблемах, которые влияют на реальные семьи демократы каждый день предпочитают тратить время на фиктивный импичмент" - говорится в заявлении.

При этом в Белом доме настаивают, что "президент Трамп не сделал ничего плохого", а процедура импичмента является "попыткой уничтожить президента".

Кроме того, говорится в заявлении, голосованием по импичменту демократы "закрепили в правилах Палаты представителей неприемлемые нарушения надлежащей правовой процедуры".

"Демократы хотят вынести вердикт, не давая администрации шанса на защиту. Это несправедливо, неконституционно и в корне не по-американски " - отметили в Белом доме.

Напомним, Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Против резолюции проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.