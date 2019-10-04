Волкер у Конгресі: Трамп вважав Україну корумпованою країною з "жахливими людьми"

Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Про це заявив під час свідчень у Конгресі колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BuzzFeed News.

Видання опублікувало ремарки Волкера для свідчень у Конгресі в рамках процедури імпічменту Трампа. Засідання було закритим і повна стенограма не публікувалася.

Волкер засвідчив Конгресу, що він зустрівся з Трампом у травні і запропонував президентові США запросити Зеленського до Білого дому, стверджуючи, що він може допомогти подолати корупцію в Україні. Але, за словами Волкера, Трамп на той час був "дуже скептично" налаштований до Зеленського.

"Він сказав, що Україна - корумпована країна, повна "жахливих людей". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - сказав Волкер.

"Мені було зрозуміло, що, незважаючи на позитивні новини та рекомендації, які оприлюднила ця офіційна делегація щодо нового президента, президент Трамп глибоко вкорінився негативним поглядом на Україну, який мав коріння в минулому. Він, очевидно, отримував іншу інформацію з інших джерел, включаючи мера Джуліані, що була більш негативною, що змусило його зберегти цей негативний погляд", - додав він.

Нагадаємо, Волкер подав у відставку через день після публічного оприлюднення скарги викривача, в якій описувалося, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну адвокатом Трампа Руді Джуліані при спробах тиснути на Україну з метою розслідування проти колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера.

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