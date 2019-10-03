Волкер прагнув змінити враження Трампа про Зеленського - ЗМІ

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який оголосив про відставку минулого тижня і 3 жовтня виступить перед конгресменами, від початку прагнув змінити враження президента Дональда Трампа, що новообраний президент України Володимир Зеленський є ненадійним союзником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Волкер погодився дати свідчення Конгресу без повістки або жодних попередніх умов, повідомляє людина, знайома з цим питанням. Його слухання будуть першими серед п’яти колишніх та нинішніх посадових осіб Державного департаменту, яких викликали комітети Палати з питань розвідки, закордонних справ та нагляду, які ведуть перевірку, що є частиною розслідування імпічменту Трампа.

Конгресмени 11 жовтня також заслухають Марі Йованович, колишнього посла США в Україні, якого відкликав Трамп.

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Генеральний інспектор розвідувального співтовариства США Майкл Аткінсон, який першим оцінив скаргу викривача, дасть свідчення за закритими дверима у п’ятницю, 4 жовтня.

Волкер у четвер представить свою версію про те, як він намагався впоратися з нетрадиційними зв'язками між колегами Трампа та іноземними лідерами в офіційних дипломатичних каналах.

Курт Волкер потрапив у розслідування адвоката Трампа Руді Джуліані щодо колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера, і у скарзі інформатора йдеться про те, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну Джуліані.

Волкер відвідав Київ на наступний день після розмови Трампа із Зеленським 25 липня, і він дав поради щодо того, як "орієнтуватися" на запит американського президента щодо розслідування стосовно Байденів.

За словами людини, знайомої з цим питанням, Волкер був серед тих, хто виступав за розмову між Трампом та Зеленським в рамках більш широких зусиль Державного департаменту щодо організації державного візиту для українського лідера.

Волкер - виконавчий директор Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Арізонському державному університеті. Інститут, названий ім'ям покійного сенатора Джона Маккейна з Арізони, базується у Вашингтоні.

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