У Конгресі заявили, що Держдеп приховує листування чільного свідка у скандалі з Україною

Державний департамент США приховує повідомлення посла в Європейському Союзі, які стосуються розслідування імпічменту президента Дональда Трампа, заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гордону Сондленду, послові США в Європейському Союзі, в Держдепі наказали не з'являтися 8 жовтня на заплановане інтерв'ю з комітетами Палати, які ведуть розслідування імпічменту.

"Конгрес не лише позбавлений його свідчень, але ми також знаємо, що посол має текстові повідомлення або електронні листи на особистому пристрої, які були надані Державному департаменту, хоча ми просили їх у посла, і Державний департамент також утримує ці повідомлення", - сказав Адам Шифф.

"Ці повідомлення також мають глибоке значення для цієї перевірки та розслідування імпічменту", - зазначив Шифф.

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"Неспроможність забезпечити цього свідка, невидача цих документів - ми вважаємо це додатковими вагомими доказами перешкоджання конституційним функціям Конгресу - рівноправній гілці влади", - сказав він.

"Заважаючи нам почути цього свідка і отримати ці документи, президент та державний секретар вживають заходів, які заважають нам отримувати факти, необхідні для захисту безпеки нації", - додав він.

Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського президента.