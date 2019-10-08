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Адвоката Трампа запросили свідчити про Україну

Вівторок, 8 жовтня 2019, 18:00

Голова правового комітету Сенату запросив особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані свідчити про корупцію в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Комітет очолює Ліндсі Грем. Цей республіканець з Південної Кароліни - провідний союзник Трампа. 

Трамп звинувачується в тому, що він намагався натиснути на Україну з метою розслідування проти політичного суперника Трампа Джо Байдена та його сина Хантера.

Грем заявив у Twitter, що він хоче свідчень про звільнення колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна.

За даними Associated Press, коло бізнесменів і республіканських донорів використовували зв'язки з Джуліані і Трампом, намагаючись встановити нове керівництво у правлінні державної газової компанії України "Нафтогаз".

Джуліані також наполягав, що для того, щоб отримати дату візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, Київ повинен зробити заяву, у якій пообіцяє розслідування проти Байденів, а також щодо того, чи втручалася Україна у вибори 2016 року в США. Про це свідчить листування, надане слідчим Палати представників експредставником Держдепу в Україні Куртом Волкером.

Нагадаємо, 10 травня Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".

Серед таких людей він назвав екснардепа Сергія Лещенка. Сам Лещенко заявив, що тодішній генпрокурор України Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

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