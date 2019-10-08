Вплутаному в скандал з Україною послу США в ЄС наказали не з’являтися перед Конгресом

Гордону Сондленду, послові США в Європейському Союзі, наказали не з'являтися 8 жовтня на заплановане інтерв'ю з комітетами Палати, які ведуть розслідування імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні очолюваної демократами Палати представників про те, чи повинен Трамп бути підданий імпічменту за тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб розслідувати справу проти його політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера.

"Сьогодні вранці Державний департамент США наказав послу Гордону Сондленду не з'являтися на його заплановане інтерв'ю перед Спільним комітетом Палати представників США", - йдеться у повідомленні адвоката Сондленда Роберта Лускіна. "Посол Сондленд раніше добровільно погодився з'явитися сьогодні без необхідності повістки в суд, щоб швидко відповісти на питання Комітету".

"Як чинний посол США в ЄС та працівник Держдепартаменту, посол Сондленд зобов'язаний слідувати вказівці Департаменту", - продовжив Лускін, додавши, що Сондленд "вкрай розчарований, що він не зможе сьогодні дати свідчення".

Лускін зазначив, що Сондленд приїхав до столиці США з Брюсселя, "щоб підготуватися до своїх свідчень і бути в змозі відповісти на питання Комітету".

Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського президента.

Як повідомлялося, 11 жовтня у справі дасть свідчення і колишня посол США в Україні Марі Йованович.