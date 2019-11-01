На лідерів ЄС подали до суду через ймовірний конфлікт інтересів прем'єра Чехії

Чеський депутат подав скаргу до Суду ЄС на Європейську раду за те, що вона дозволила прем'єр-міністру Чехії Андрею Бабішу взяти участь у переговорах щодо бюджету блоку попри побоювання, що його участь може представляти потенційний конфлікт інтересів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сенатор Лукаш Вагенкнехт з опозиційної Піратської партії стверджує, що прем'єр не повинен брати участь в переговорах лідерів ЄС, оскільки заснований ним сільськогосподарський конгломерат отримував кошти ЄС і Бабіш виграв від цього.

Бабіш більше не є офіційним власником конгломерату Agrofert, але наглядові групи, в тому числі Transparency International, стверджують, що він як і раніше є "засновником і 100% кінцевим бенефіціаром" двох трастів, які контролюють фірму.

Чеський прем'єр-міністр наполягає, що він відмовився від своїх бізнесових інтересів, і заперечує будь-які порушення.

Вагенкнехт хоче, щоб Суд ЄС оцінив, чи є у цій ситуації конфлікт інтересів, а також повідомив Європейській раді, як вона повинна діяти. Він попросив суд надати відповідь до грудневого саміту Європейської ради.