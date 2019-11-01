На лидеров ЕС подали в суд из-за вероятного конфликта интересов премьера Чехии

Чешский депутат подал жалобу в Суд ЕС на Европейский совет за то, что он позволил премьер-министру Чехии Андрею Бабишу принять участие в переговорах по бюджету блока несмотря на опасения, что его участие может представлять потенциальный конфликт интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сенатор Лукаш Вагенкнехт с оппозиционной Пиратской партии утверждает, что премьер не должен участвовать в переговорах лидеров ЕС, поскольку основанный им сельскохозяйственный конгломерат получал средства ЕС и Бабиш выиграл от этого.

Бабиш больше не является официальным владельцем конгломерата Agrofert, но надзорные группы, в том числе Transparency International, утверждают, что он по-прежнему является "основателем и на 100% конечным бенефициаром" двух трастов, которые контролируют фирму.

Чешский премьер-министр настаивает, что он отказался от своих бизнес-интересов, и отрицает любые нарушения.

Вагенкнехт хочет, чтобы Суд ЕС оценил, есть ли в этой ситуации конфликт интересов, а также сообщил Европейскому совету, как он должен действовать. Он попросил суд предоставить ответ до декабрьского саммита Европейского совета.