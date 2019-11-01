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В Австрії віднині не можна курити у барах і ресторанах, штраф – 1000 євро

П'ятниця, 1 листопада 2019, 14:03

В Австрії з 1 листопада почала діяти заборона на куріння у барах та ресторанах після років дебатів на цю тему.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про заборону ще в липні схвалив австрійський парламент. Його підтримали усі партії, окрім ультраправої Партії свободи.

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Заборона на куріння також поширюється на кальяни та електронні сигарети. Куріння за межами ресторанів і барів, зокрема на терасах, дозволено.

Раніше курити у барах та ресторанах можна було, але у спеціально відведених місцях.

Курці, які порушать заборону, повинні будуть заплатити штраф до 1000 євро. Власникам закладів, де клієнтам дозволять курити, можуть загрожувати штрафи до 10 тисяч євро, якщо порушення будуть повторюватися.

Сьогодні 17 країн ЄС мають закони стосовно заборони курити у визначених місцях. 

Згідно з даними Євростату, 30% австрійців старшого віку є курцями. Це - третій найвищий показник в ЄС.

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