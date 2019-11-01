В Австрии отныне нельзя курить в барах и ресторанах, штраф – 1000 евро

В Австрии с 1 ноября начал действовать запрет на курение в барах и ресторанах после нескольких лет дебатов на эту тему.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о запрете еще в июле одобрил австрийский парламент. Его поддержали все партии, кроме ультраправой Партии свободы.

Читайте также В Австрии 400 тысяч человек требуют запретить курить в барах

Запрет на курение также распространяется на кальяны и электронные сигареты. Курение за пределами ресторанов и баров, в частности на террасах, разрешено.

Ранее курить в барах и ресторанах можно было, но в специально отведенных местах.

Курильщики, которые нарушат запрет, должны будут заплатить штраф до 1000 евро. Владельцам заведений, где клиентам позволят курить, могут грозить штрафы до 10 тыс. евро, если нарушения будут повторяться.

Сегодня в 17 странах ЕС действуют законы о запрете курить в определенных местах.

Согласно данным Евростата, 30% австрийцев старшего возраста являются курильщиками. Это - третий самый высокий показатель в ЕС.