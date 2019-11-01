Яременко йде з посади голови міжнародного комітету ВР через секс-скандал

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень на тлі секс-скандалу навколо його особи.

Як повідомляє "Європейська правда" , про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту "Букви" від статтей 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складення повноважень голови комітету" - написав Яременко.

Фотокопію заяви він пообіцяв представити пізніше.

При цьому Яременко уточнив, що передасть заяву голові Верховної ради "лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії Слуга народу".

30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко, під час роботи в сесійній залі, домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів: "Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".

Згодом він видалив запис на сторінці-Facebook і попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком: "від дружини і дітей до фракції і президента".