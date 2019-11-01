Яременко уходит с должности председателя международного комитета ВР из-за секс-скандала

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий на фоне секс-скандала вокруг его личности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал Яременко.

Фотокопию заявления он пообещал представить позже.

При этом Яременко уточнил, что передаст заявление председателю Верховной рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа".

30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов: "После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подглядывают в наши телефоны. Получив такой сигнал вчера я устроил провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

Впоследствии он удалил запись на странице Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".