Санду висунула пропозицію задля уникнення вотуму недовіри

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду запропонувала соціалістам новий варіант виходу з кризи, що склалася в коаліції. Санду пропонує надіслати проєкт поправок до закону "Про прокуратуру", через який їй ініціювали вотум недовіри, до Венеціанської комісії, а ПСРМ - відкликати вотум недовіри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Після того, як проєкт набере чинності, для активації нового механізму вибору кандидатів і відкликання вотуму недовіри уряду, ми надішлемо закон, за який взяли на себе відповідальність, на експертизу до Венеціанської комісії", - сказала Санду.

Вона зазначила, що публічно бере на себе зобов'язання не передавати список кандидатів на посаду генпрокурора Вищій раді прокурорів, поки не отримає висновку "Венеціанки" щодо цього законопроєкту. За словами Санду, це дозволить уряду продовжити свою роботу.

Водночас парламентський юридичний комітет з призначень та імунітету 11 листопада збереться для розгляду проєкту вотуму недовіри уряду Санду, пише TV8.

Пізніше постійне бюро визначить дату пленарного засідання, на якому обговорюватимуть ініціативу щодо відставки.

У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон про прокуратуру.