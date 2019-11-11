Санду сделала предложение, чтобы избежать вотума недоверия

Премьер-министр Молдовы Майя Санду предложила социалистам новый вариант выхода из сложившегося кризиса в коалиции. Санду предлагает направить проект поправок в закон "О прокуратуре", из-за которого ей инициировали вотум недоверия, в Венецианскую комиссию, а ПСРМ - отозвать вотум недоверия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"После того, как проект вступит в силу, для активации нового механизма выбора кандидатов и отзыва вотума недоверия правительству, мы отправим закон, за который взяли на себя ответственность, на экспертизу в Венецианскую комиссию", - сказала Санду.

Она отметила, что публично берет на себя обязательство не передавать список кандидатов на должность генпрокурора Высшему совету прокуроров, пока не получит вывода "Венецианки" по этому законопроекту. По словам Санду, это позволит правительству продолжить свою работу.

В то же время парламентский юридический комитет по назначениям и иммунитету 11 ноября соберется для рассмотрения проекта вотума недоверия правительству Санду, пишет TV8.

Позже постоянное бюро определит дату пленарного заседания, на котором будет обсуждаться инициатива об отставке.

В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон о прокуратуре.