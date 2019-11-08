Додон закликав Санду відкликати поправки, через які їй ініціювали вотум недовіри

Президент Молдови Ігор Додон закликав прем'єр-міністра Майю Санду відкликати ініціативу уряду про зміну закону "Про прокуратуру", через яку фракція Партії соціалістів ініціювала вотум недовіри уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це напружені політичні процеси, але вони не фатальні для правлячої коаліції", - написав Додон на своїй сторінці в Facebook, додавши, що у блоку ACUM ще є час "подумати і відкликати неконституційну ініціативу".

"Люди чекають від влади конкретних результатів в економіці, соціальному житті, ефективних реформ, що відповідають закону і принципам правової держави. Ще можна дійти згоди і уникнути розвалу правлячої коаліції і дострокових виборів. Дотримуйтесь Конституції країни в першу чергу. Миру всім", - написав Додон.

Відзначимо, що проєкт поправок до закону "Про прокуратуру" передбачає, що прем'єр обиратиме мінімум двох кандидатів і передасть список з їхніми особистими справами Вищій раді прокурорів. Потім ВРП вибере одного і передасть кандидатуру на підпис президенту. Всі відповідальні інституції повинні будуть представити повну інформацію для перевірки незалежності кандидатів.

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На засіданні парламенту Майя Санду, яка представляла ініціативу, заявила, що наполягає на цьому проєкті і бере на себе відповідальність за нього перед парламентом.

Через три дні уряд і парламент повинні вирішити, що робити далі. Відставка кабінету міністрів буде обговорюватися на наступному засіданні законодавчого органу, пише TV8.

Підтримати вотум недовіри вже висловила готовність опозиційна Демократична партія Молдови (ДПМ).

Спікер парламенту Зінаїда Гречаний заявила, що юридичний комітет повинен перевірити коректність дотримання всіх процедур, і протягом найближчих днів вона прийме рішення про скликання бюро, щоб встановити, коли вотум недовіри буде розглянуто на пленарному засіданні.