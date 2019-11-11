Угорського єврокомісара, який відповідатиме за Україну, у четвер заслухають в Європарламенті

В Європейському парламенті 14 листопада відбудуться слухання із кандидатами в нову Єврокомісію від Угорщини, Румунії та Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний порядок денний опублікований на сайті Європарламенту.

Угорець Олівер Варгеї, якому майбутня президентка Єврокомісії запропонувала портфель "сусідство та розширення", румунка Адіна-Іоана Валеан (транспорт) та Тьєррі Бретон (внутрішній ринок) відповідатимуть на запитання профільних комітетів Європарламенту.

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Минулого тижня Комітет з правових питань вже розглянув їхні декларації про фінансовий стан, щоб визначити, чи не мають вони конфлікту інтересів.

Угорщина, Франція та Румунія повторно подали нових кандидатів, оскільки попередніх відхилили в Європарламенті. Через це початок роботи нової Єврокомісії довелося відкласти на 1 грудня.

Представник Угорщини в разі затвердження стане єврокомісаром з питань політики добросусідства і переговорів про розширення, і відповідатиме в тому числі за стосунки ЄС з Україною.

Існувала ймовірність, що угорському кандидату віддадуть портфель єврокомісара з питань транспорту, а розширення залишать за представником Румунії, але 6 листопада транспортний портфель офіційно запропонували румунському кандидату.