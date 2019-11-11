Венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину, в четверг заслушают в Европарламенте

В Европейском парламенте 14 ноября состоятся слушания с кандидатами в новую Еврокомиссию от Венгрии, Румынии и Франции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая повестка дня опубликована на сайте Европарламента.

Венгр Оливер Варгеи, которому будущая президентка Еврокомиссии предложила портфель "соседство и расширение", румынка Адина-Иоанна Валеан (транспорт) и француз Тьерри Бретон (внутренний рынок) будут отвечать на вопросы профильных комитетов Европарламента.

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На прошлой неделе Комитет по правовым вопросам уже рассмотрел их декларации о финансовом состоянии, чтобы определить, нет ли у них конфликта интересов.

Венгрия, Франция и Румыния повторно подали новых кандидатов, поскольку предыдущих отклонили в Европарламенте. Из-за этого начало работы новой Еврокомиссии пришлось отложить на 1 декабря.

Представитель Венгрии в случае утверждения станет еврокомиссаром по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении и отвечать в том числе за отношения ЕС с Украиной.

Существовала вероятность, что венгерскому кандидату отдадут портфель еврокомиссара по вопросам транспорта, а расширение оставят за представителем Румынии, но 6 ноября транспортный портфель официально предложили румынскому кандидату.