Фон дер Ляєн затвердила кандидатуру єврокомісара від Румунії

Обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно висунула на посаду єврокомісара з питань транспорту кандидатку від Румунії Адіну-Іоану Валеан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Обраний президент вирішила, що Адіна Валеан візьме портфель транспорту", - заявив представник перехідної команди, описуючи Валеан як "досвідченого євродепутата".

ЇЇ обрали після того, як сьогодні Румунія висунула двох кандидатів на цю посаду: Валеан та члена Європарламенту Зігфріда Мурешана. Гендерний баланс був важливим фактором для фон дер Ляєн при формуванні її Комісії.

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Цьогоріч Валеан, члена ЄНП, обрали головою комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики. Вона має досвід бюджетної, транспортної, енергетичної та цифрової політики.

51-річна Валеан приєдналася до парламенту як спостерігач 2006 року, до того, як Румунія стала членом ЄС, і продовжила роботу в якості члена Європарламенту наступного року.

І Валеан, і Мурешан сьогодні провели співбесіду з фон дер Ляєн, і обоє "показали себе добре", сказав речник.

Слухання щодо затвердження Валеан в Європейському парламенті призначені на 14 листопада.

Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягував із висуненням свого єврокомісара.