Фон дер Ляєн затвердила кандидатуру єврокомісара від Румунії
Обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно висунула на посаду єврокомісара з питань транспорту кандидатку від Румунії Адіну-Іоану Валеан.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Обраний президент вирішила, що Адіна Валеан візьме портфель транспорту", - заявив представник перехідної команди, описуючи Валеан як "досвідченого євродепутата".
ЇЇ обрали після того, як сьогодні Румунія висунула двох кандидатів на цю посаду: Валеан та члена Європарламенту Зігфріда Мурешана. Гендерний баланс був важливим фактором для фон дер Ляєн при формуванні її Комісії.
Цьогоріч Валеан, члена ЄНП, обрали головою комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики. Вона має досвід бюджетної, транспортної, енергетичної та цифрової політики.
51-річна Валеан приєдналася до парламенту як спостерігач 2006 року, до того, як Румунія стала членом ЄС, і продовжила роботу в якості члена Європарламенту наступного року.
І Валеан, і Мурешан сьогодні провели співбесіду з фон дер Ляєн, і обоє "показали себе добре", сказав речник.
Слухання щодо затвердження Валеан в Європейському парламенті призначені на 14 листопада.
Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягував із висуненням свого єврокомісара.