У центральній Польщі в холодильній камері знайдені тіла двох українців

Районна прокуратура в польській Раві Мазовецькій з’ясовує обставини загибелі двох українців, тіла яких знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів у місцевості Садковіце у Лодзинському воєводстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як повідомила представниця поліції Агата Кравчик, в неділю черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів двох чоловіків на фруктовому складі в Садковіце.

Інформацію надав власник сховища, який раніше знайшов тіла громадян України віком 28 та 46 років у безкисневій холодильній камері.

Обидва громадяни України мешкали на території господарства, де стався інцидент, але поки не встановлено, за яких обставин вони опинилися в холодильній камері, що є приміщенням з контрольованим анаеробним середовищем. Увійти до нього означає наразити себе на смертельну небезпеку.

Правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків та повідомили посольство України.

Розслідування у цій справі веде районна прокуратура міста Рава Мазовецька.