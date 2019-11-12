В центральной Польше в холодильной камере найдены тела двух украинцев

Районная прокуратура в польской Раве Мазовецкой выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как сообщила представитель полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в Садковице.

Информацию предоставил владелец хранилища, который нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

Оба погибших жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере – помещении с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.

Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.