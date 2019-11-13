Додон запропонував своєму раднику очолити уряд Молдови

Президент Молдови висунув у кандидати в прем’єр-міністри свого радника з економічних питань Іона Кіку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це Додон повідомив на брифінгу в середу.

Додон назвав Кіку "аполітичним кандидатом" і сказав, що у нього є 15 днів, аби сформувати список міністрів і пріоритети майбутнього уряду.

Іон Кіку

За законодавством Молдови, парламент повинен висловити довіру уряду і його програмі, після цього кабінет міністрів може почати працювати. Якщо цього не трапиться, країні загрожують дострокові вибори.

Іон Кіку з грудня 2018 року був міністром фінансів в уряді Демократичної партії. Після зміни влади в червні 2019 року Додон призначив його своїм радником з економічних питань.

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Чутки про те, що демократи та соціалісти можуть висунути Кіку в прем'єри, з'явилися після виборів 24 лютого 2019. Кіку тоді їх спростував.

Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.

Окрім Партії соціалістів, фактичним лідером якої є проросійський президент Молдови Ігор Додон, ініціативу відставки уряду підтримала Демократична партія, якою донедавна керував олігарх-втікач Влад Плахотнюк.

Детальніше про ситуацію в Молдові читайте у статті: "Розворот Молдови: які наслідки матиме відставка проєвропейського уряду".