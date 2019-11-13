Додон предложил своему советнику возглавить правительство Молдовы

Президент Молдовы выдвинул в кандидаты в премьер-министры своего советника по экономическим вопросам Иона Кику.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом Додон сообщил на брифинге в среду.

Додон назвал Кику "аполитичным кандидатом" и сказал, что у него есть 15 дней, чтобы сформировать список министров и приоритеты будущего правительства.

По законодательству Молдовы, парламент должен выразить доверие правительству и его программе, после этого кабинет министров может начать работать. Если этого не случится, стране грозят досрочные выборы.

Ион Кику с декабря 2018 года был министром финансов в правительстве Демократической партии. После смены власти в июне 2019 года Додон назначил его своим советником по экономическим вопросам.

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Слухи о том, что демократы и социалисты могут выдвинуть Кику в премьеры, появились после выборов 24 февраля 2019 года. Кику тогда их опроверг.

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Кроме Партии социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, инициативу отставки правительства поддержала Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".