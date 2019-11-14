ЄС вимагає від Москви скасувати вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" з Криму

Офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби висловив протест у зв'язку з вироком, винесеним 12 листопада в Ростові-на-Дону шести учасникам організації "Хізб ут-Тахрір".

Відповідна заява є у розпорядженні "Європейської правди".

"Європейський союз не визнає ні виконання російського законодавства в Криму і Севастополі, ні передачу кримчан до судів в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців", - сказано в заяві.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада "засудив" до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

"Їх звинувачують у належності до організації, забороненої в Росії, але не в Україні. Надмірні покарання, від 7 до 19 років позбавлення волі, є останнім актом переслідування Російською Федерацією українців з Кримського півострова, зокрема кримських татар та правозахисників", - зазначили в Брюсселі.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест російській стороні через засудження шести українських громадян.