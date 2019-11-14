ЕС требует от Москвы отменить приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы выразил протест в связи с приговором, вынесенным 12 ноября в Ростове-на-Дону шести участникам организации "Хизб ут-Тахрир".

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

"Европейский союз не признает ни исполнения российского законодательства в Крыму и Севастополе, ни передачу крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября "осудил" к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

"Их обвиняют в принадлежности к организации, запрещенной в России, но не в Украине. Чрезмерные наказания, от 7 до 19 лет лишения свободы, является последним актом преследования Российской Федерацией украинцев с Крымского полуострова, в частности крымских татар и правозащитников", - отметили в Брюсселе.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест российской стороне в связи с осуждением.