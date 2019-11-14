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Кампанію з очорнення Йованович вели Джуліані та корумповані українці - Кент

Четвер, 14 листопада 2019, 08:50

Кампанію з очорнення експосла США в Україні Марі Йованович вели особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані та корумповані українці.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час відкритих свідчень у Конгресі у справі імпічменту президента США Дональда Трампа, пише "Європейська правда" з посиланням на телеканал NBC News.

Кент прямо не сказав, що кампанія проти Йованович була безпосередньо пов'язана з рішенням Трампа усунути її.

"Ви не можете просувати принципові антикорупційні дії так, щоб не злити корумпованих людей, - сказав Кент. - Кампанія з очорнення з боку Руді Джуліані була всюдисущою навесні 2019 року в Fox News та в інтернеті і твітерсфері".

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Кент також згадав директора із питань Європи Ради національної безпеки США Александра Віндмана та колишню старшу директорку з питань Європи та Євразії Ради національної безпеки США Фіону Гілл як об'єктів нападок.

"Дуже прикро було бачити, як певні американці, зокрема ті, хто об’єднався з корумпованими українцями, щоб досягти власних інтересів, атакували відданих держслужбовців, які просували інтереси США в Україні", - сказав Кент.

У такий спосіб вони завдали шкоди вкрай важливим двостороннім відносинам, вважає дипломат.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у середу розкрив нові подробиці телефонного дзвінка між Трампом та послом США в ЄС, який відбувся наступного дня після того, як президент Трамп поговорив з Володимиром Зеленським 25 липня.

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