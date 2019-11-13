Тейлор розкрив нові деталі про дзвінок Трампа після розмови з Зеленським

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у середу розкрив нові подробиці телефонного дзвінка між Трампом та послом США в ЄС, який відбувся наступного дня після того, як президент Трамп поговорив з Володимиром Зеленським 25 липня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на телеканал ABC News, який веде трансляцію публічних слухань.

Зі слів Тейлора випливає, що розмова між Трампом і Гордоном Сондлендом, послом США в ЄС, відбулася 26 липня й про неї раніше не повідомлялося.

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"Минулої п'ятниці один з моїх співробітників розповів мені про події, які відбулися 26 липня. Поки ми з послом Волкером відвідували фронт (на Донбасі – Ред.), цей член мого персоналу супроводжував посла Сондленда на зустрічі з вищим українським чиновником у Києві", - сказав Тейлор.

За його словами, після цієї зустрічі Сондленд вирушив у ресторан і у присутності помічника Тейлора зателефонував Дональду Трампу. Співробітник зміг почути, що Трамп запитує Сондленд про розслідування.

"Посол Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові рухатися вперед", - розповів Тейлор.

Дипломат зазначив, що пригадує, як його помічник запитав про розмову.

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"Посол Сондленд відповів, що президент Трамп більше турбується про розслідування щодо Байдена, на якому наполягав Джуліані", - сказав Тейлор. Пізніше він уточнив, що це означає, що Трамп, на його думку, більше турбувався про розслідування, ніж про Україну.

Нагадаємо, раніше Сондленд надав заплутані свідчення. Зокрема, він переглянув свої покази законодавцям Палати представників і визнав зв’язок американської допомоги Україні з розслідуванням щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Палата представників Конгресу США у середу розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

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