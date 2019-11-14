У Пентагоні відмовляються розслідувати затримку військової допомоги Україні

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Гленн Файн відмовляється починати слідство з метою з'ясування причин затримки надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми розчаровані, що Офіс генерального інспектора відмовився розслідувати затримку надання Міністерством оборони допомоги Україні у сфері безпеки, призначеної Конгресом", - йдеться у листі сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна, адресованого Файну.

Рішення ухвалили через побоювання, що це розслідування може дублювати або втручатися в розслідування імпічменту, яке відбувається в Палаті представників, сказано в листі, надісланому сенаторам напередодні.

Речник Файна підтвердив, що Офіс генерального інспектора Пентагону надіслав листа кільком провідним сенаторам-демократам з приводу цього рішення, але зазначив, що "з розвитком обставин наше рішення може змінитися".

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Дурбін та інші американські сенатори двічі – у вересні та в листопаді – надсилали Файну запит на проведення розслідування щодо затримки виділення допомоги Україні.

"Ця затримка перешкоджала законним зобов'язанням Пентагона здійснювати військову допомогу Україні в критичний момент, вона провокує серйозні питання про те, чи були представники Міністерства оборони залучені в будь-які схеми зі здійснення тиску на політичного опонента. Вкрай важливо, щоб ваше відомство своєчасно провело ретельний аналіз можливої ролі Міністерства оборони в цих звинуваченнях і надало ваші висновки комітетам Конгресу з оборони", – йдеться у листі.

Непартійний регулятор Конгресу США днями повідомив, що розглядає рішення адміністрації Дональда Трампа цього літа затримати сотні мільйонів доларів військової допомоги для України, щоб визначити, чи порушили чиновники закон про асигнування, не повідомивши про це Конгрес.

Наказ про утримання допомоги був переданий Трампом у липні, за кілька днів до того, як Трамп поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським і попросив провести розслідування щодо Байдена і подій, пов'язаних з виборами 2016 року.